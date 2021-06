Głównym celem działalności ParkCash jest uproszczenie procesu płatności, automatyzacja wjazdu i wyjazdu oraz docelowo – obniżenie kosztów działalności biznesu parkingowego.

Nasi klienci informują, że współpraca z ParkCash pozwoliła im obniżyć koszty zarządzania biznesem o ponad 40%!

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Najlepszą odpowiedzią jest nasz krótki raport dotyczący głównych kosztów ponoszonych przez właścicieli parkingów komercyjnych. Spójrzmy na pierwsze dane:

70% właścicieli lub zarządców parkingów deklaruje, że parking jest w pełni obsługiwany przez pracowników.

80% tej grupy twierdzi, że najwyższe miesięczne koszty zarządzania biznesem generują pracownicy.

tej grupy twierdzi, że najwyższe miesięczne koszty zarządzania biznesem generują pracownicy. Ponad 50% myśli lub myślało nad zastąpieniem pracowników automatycznym systemem, aby zredukować koszty.

Co to oznacza w praktyce? Jeden z naszych kilkudziesięciu klientów – Pan Ludomir z Lublina, który posiada parking na nieco ponad 100 samochodów – oznajmia, że dzięki redukcji liczby etatów i podjęciu współpracy z ParkCash jego miesięczny zysk wzrósł o ponad 8 000 PLN. Jak to możliwe? Oto jego historia.

Rozliczenia gotówkowe hamulcem ręcznym w rozwoju

Ankieta przeprowadzona wśród naszych klientów pokazała również, że rozliczenie gotówkowe przestaje być najlepszym rozwiązaniem w procesie zarządzania parkingiem komercyjnym.

Dlaczego tak się dzieje?

Jedynie nieco ponad 40% badanych właścicieli deklaruje, że posiada pełną kontrolę nad przepływem gotówki na parkingu. Ponadto prawie 40% ankietowanych odpowiedziało, że jedyną możliwą formą płatności na parkingu jest gotówka. To powoduje, że parking traci na atrakcyjności, ponieważ zauważalny jest w ostatnich latach wyraźny zwrot Polaków w stronę płatności mobilnych.

Według portalu Business Insider do końca 2025 roku udział płatności bezgotówkowych w Polsce osiągnie poziom 60%, natomiast do roku 2030 udział ten wyniesie już 80%.

To nie jedyny argument za tym, żeby wprowadzić płatności elektroniczne. Tych jest przynajmniej siedem, a opisaliśmy je na swoim blogu.

Warto również podkreślić, że właściciele przedsiębiorstw przyjmujący płatności wyłącznie gotówkowe, niestety, muszą się liczyć z coraz częstszymi wizytami ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Organ ten jako główny cel na najbliższe lata obrał walkę z szarą strefą.